Padriški predor bodo od torka zaprli deset dni

V padriškem predoru od 12. februarja potekajo, kot smo večkrat poročali, izredna vzdrževalna dela na protipožarnem sistemu. Družba Anas je tedaj napovedala, da ga bo proti Krasu zaprla za poldrugi mesec, in sicer do četrtka, 26. marca. V resnici pa so ga nepričakovano odprli že 17. februarja, ker dela niso bistveno vplivala na promet, je tedaj obrazložila družba Anas.

Zdaj bodo padriški predor proti Krasu res zaprli, sporoča lokalna policija. Zaprt bo deset dni, in sicer od torka, 10. marca, do petka, 20. marca. Vozila na avtocestnem priključku v smeri Krasa bodo izločali pri izvozu za Katinaro oz. Bazovico.