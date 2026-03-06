Izterjali več kot tri milijone evrov, kritični do reforme

Deželna sekcija računskega sodišča za Furlanijo - Julijsko krajino je v teku leta 2025 izterjala 3.367.741,51 evra, ki so se vrnili v javne blagajne. Pri tem je prejela 843 prijav, kar je v povprečju podobno kot v prejšnjih letih, trenutno pa je odprtih 367 postopkov. To so samo nekateri od podatkov, ki so jih danes dopoldne iznesli na odprtju sodnega leta računskega sodišča FJK v Trstu, kjer je bilo po poročanju agencije Ansa ob tem slišati tudi kritične ocene o reformi italijanskega računskega sodišča.

Poročila, vsako od katerih šteje okoli 40 strani, so udeležencem odprtja, med katerimi so bili številni krajevni predstavniki oblasti, podali predsednica deželne sekcije računskega sodišča Emanuela Pesel, tožilec Alberto Mingarelli in predsednica nadzorne sekcije Tiziana Spedicato.

Tožilstvo je skušalo izpolnjevati svojo dolžnost, čeprav ga pesti kadrovska podhranjenost, saj primanjkuje četrtina sodnikov in 20 odstotkov administrativnega osebja, je pojasnil tožilec Mingarelli, za katerega je bil to prvi nastop v FJK, saj je šele pred nedavnim nastopil službo v naši deželi. Mingarelli je bil tudi precej kritičen do reforme računskega sodišča, s katero se želi ta organ vrniti v stanje pred 90. leti prejšnjega stoletja, ko je šlo za prevelik in premalo koristen organizem, ki ni bil v koraku s časom. Med najbolj negativnimi platmi je v pogovoru z novinarji omenil npr. omejevanje primerov hude odgovornosti, dalje tudi omejevanje ukrepov tudi v primerih namernega oškodovanja in hierarhično ureditev deželnih tožilstev pod glavnim tožilcem, kar je po njegovem mnenju v nasprotju z načelom neodvisnosti sodstva.

Sicer se je Mingarelli že dan pred odprtjem sodnega leta srečal z novinarji, katerim je med ostalim tudi povedal, da je deželno računsko sodišče uvedlo nekaj postopkov v zvezi z načrtom gradnje kabinske žičnice od Trsta do Opčin.