Sobota, 8. avgusta 2026

Naše kraje je dosegla hladna fonta. V višinah od severovzhoda k nam doteka nekoliko hladnejši in bolj vlažen zrak.

Prevladovalo bo spremenljivo vreme. Več oblačnosti bo dopoldne. V nižinah in na obali se bodo lahko pojavljale plohe in nevihte. V hribih bodo plohe in nevihte možne popoldne. Pihala bo zmerna burja, zlasti dopoldne.

Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine na jugovzhodu bodo zjutraj postopno ponehale. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Na Primorskem bo pihala povečini šibka burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.