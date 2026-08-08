VREME
DANES
Sobota, 08 avgust 2026
Iskanje
Košarka

Tržaški klub Pallacanestro Trieste z novim perspektivnim dvometrašem

Prihaja 24-letni Abramo Canka, nekdanji italijanski mladinski reprezentant

Spletno uredništvo |
Trst |
7. avg. 2026 | 19:22
    Tržaški klub Pallacanestro Trieste z novim perspektivnim dvometrašem
    Abramo Canka (PALLACANESTRO TRIESTE)
Dark Theme

Vrste tržaškega košarkarskega kluba Pallacanestro Trieste bo v novi sezoni okrepil 24-letni Abramo Canka, visok 198 centimetrov, ki igra v vlogi branilca ali krila. Gre za nekdanjega italijanskega mladinskega reprezentanta, ki je košarkarsko pot začel pri Stelli Azzurri iz Rima, nato pa med drugim igral Rosetu v A2 ligi. Po prestopu v ruski Lokomotiv Kuban je dve sezoni nastopal v litovski ligi, nato se je preselil v ZDA, kjer je igral v univerzitetni ligi NCAA. Velja za enega obetavnejših italijanskih košarkarjev svoje generacije. Odlikujejo ga telesna moč, atletske sposobnosti in vsestranskost, saj lahko uspešno pokriva več igralnih položajev.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: