Tržaški klub Pallacanestro Trieste z novim perspektivnim dvometrašem

Vrste tržaškega košarkarskega kluba Pallacanestro Trieste bo v novi sezoni okrepil 24-letni Abramo Canka, visok 198 centimetrov, ki igra v vlogi branilca ali krila. Gre za nekdanjega italijanskega mladinskega reprezentanta, ki je košarkarsko pot začel pri Stelli Azzurri iz Rima, nato pa med drugim igral Rosetu v A2 ligi. Po prestopu v ruski Lokomotiv Kuban je dve sezoni nastopal v litovski ligi, nato se je preselil v ZDA, kjer je igral v univerzitetni ligi NCAA. Velja za enega obetavnejših italijanskih košarkarjev svoje generacije. Odlikujejo ga telesna moč, atletske sposobnosti in vsestranskost, saj lahko uspešno pokriva več igralnih položajev.