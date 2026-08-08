Za obnovo grobnice družine Tomažič zbrali približno polovico zneska

Slovenski visokošolski sklad Sergij Tončič je zbral okoli 10 tisoč evrov, približno polovico zneska, ki bo potreben za celostno obnovo grobnice družine Tomažič na pokopališču pri Sveti Ani. Nabirka še poteka, denar zbirajo na za to namenjenem računu pri Zadružni kraški banki Trst Gorica, ki je sama prispevala pet tisoč evrov. Dokler ne bodo zbrali celotne vsote, z deli ne bodo začeli.

Odkar so pri skladu decembra lani od Občine Trst prejeli dovoljenje za obnovo monumentalne grobnice, v kateri počiva tudi tržaška družina armenskega porekla Ananian, s tehničnega vidika ni prišlo do velikih sprememb. Sklad je od restavratorskega podjetja dobil tehnično poročilo o delih, ki jih bo potrebno izvesti, obrnil se je tudi na Zavod za varstvo arheološke, umetnostne in krajinske dediščine Furlanije - Julijske krajine (Sebap FJK), da bi se seznanil s postopkom pridobivanja dovoljenj. Ker gre za monumentalno grobnico, lahko obnovitvena dela izvajajo le specializirana podjetja, za vsak infrastrukturni poseg, pa naj bo to le pleskanje obrabljenih površin, je potrebno pridobiti avtorizacijo.

»Pobudo za prenovo grobnice smo prevzeli, ker to čutimo kot moralno dolžnost,« je za Primorski dnevnik povedal Boris Kuret, član nadzornega odbora sklada Tončič, sicer pa »veteran« tega združenja, ki je osebno spoznal ustanovitelja Frana Tončiča in gospo Emo Colja.

Mati narodnega heroja Pina Tomažiča, obsojenca na drugem tržaškem procesu, ki je pod fašističnimi streli padel na Opčinah 15. decembra 1941, je namreč družinsko vilo v Ulici Porta v oporoki pustila skladu. Slednji jo je leta 2002 prodal Republiki Sloveniji, vanjo se bo septembra vselil nov generalni konzul Tomaž Kunstelj. »Z družino Tomažič nas veže tudi ustanovitelj sklada Tončič, saj je bil zaprt s Pinom,« je še razložil Kuret.

Preden bi šli v obnovo želijo imeti pri skladu zagotovilo, da bo denarja dovolj. Lastna sredstva lahko namreč po statutu uporabijo le za izplačevanje študijskih podpor. Za ta namen so pri Zadružni kraški banki (ZKB) Trst Gorica odprli poseben račun. Do sedaj so zbrali 10 tisoč evrov, kot nam je potrdil njen predsednik Adriano Kovačič, je pet tisočakov prispevala banka. V rubriki Prispevki, ki jo objavljamo na straneh Primorskega dnevnika, je bilo za več kot 3000 evrov donacij. Okoli 500 evrov pa bo skladu nakazal dolinski VZPI-ANPI, ki je prispevke zbiral na antifašistični paštašuti na Krmenki. Podporo je obljubil tudi Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič. »Želimo si, da bi čim prej zbrali vsoto in se lotili del,« je še apeliral Kuret. Spomnil je, da lahko vsi, ki želijo donirati za obnovo grobnice družine Tomažič, to storijo z nakazilom na račun pri ZKB: IBAN IT 66X089 280220 101000 0055544 (Sklad Tončič - Grobnica Tomažič).