Sreda, 12. avgusta 2026

Nad srednjo in zahodno Evropo je območje visokega zračnega tlaka. Hladna fronta se vije od severa Finske, prek vzhodne do srednje Evrope in bo zvečer dosegla vzhodne Alpe. K nam doteka še precej topel in prehodno nekoliko bolj vlažen zrak.

Danes bo jasno do rahlo oblačno. Dopoldne bo na obali in na vzhodu pihala zmerna burja. Čez dan bodo predvsem na zahodu pihali šibki krajevni vetrovi. Popoldne bodo v hribih možne plohe in nevihte.

Danes bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.