MONG: »Ustvarjajo se zelo težki, če ne nemogoči pogoji za obstoj zavoda«

V javnosti odmeva odločitev ministrstva za kulturo, ki je odstopilo od pogodbe o ustanovitvi Javnega zavoda za razvoj sodobnih plesnih umetnosti, poročajo Primorske novice. Za komentar so se obrnili tudi na soustanoviteljico zavoda, Mestno občino Nova Gorica, kjer so poudarili, da so v soustanoviteljstvo vstopili z željo po decentralizaciji plesne umetnosti in podpori vrhunskim plesnim ustvarjalcem zunaj Ljubljane.

»Na Goriškem dosega sodobna plesna umetnost vrhunski nivo,» so zapisali. Ob tem so opozorili še na negotove in prekarne razmere, v katerih pogosto delujejo plesalci sodobnega plesa, ter ocenili, da bi zavod na državni ravni lahko pomembno prispeval k urejanju pogojev za profesionalne plesalce.

Mestna občina Nova Gorica je za izvajanje dejavnosti zavoda rezervirala prostore v EPIC-u, ki ga je vzpostavila v okviru Evropske prestolnice kulture. Po umiku države iz zavoda pa se po njihovem mnenju za obe občini, novogoriško in celjsko, ustvarjajo »zelo težki, če ne nemogoči pogoji« za njegov obstoj. Obe občini bi namreč sami težko zagotavljali sredstva za delovanje zavoda, ki je bil zasnovan kot državna institucija.

V MONG bodo zdaj skupaj z Mestno občino Celje podrobno pregledali nastalo situacijo in se nato odločili, kako naprej. Odločitev bodo predvidoma poslali v presojo tudi mestnemu svetu.

Ob tem napovedujejo, da bodo ne glede na usodo zavoda poskušali vsaj deloma omiliti nastalo situacijo s podporo sodobni plesni umetnosti na Goriškem. Hkrati pričakujejo, da bo področje sodobne plesne umetnosti ustrezno urejeno na državni ravni, poročajo Primorske novice.