Openski tramvaj odslej brez stoječih potnikov in z več kolesi

Z jutrišnjim dnem bo lokalni prevoznik Trieste Trasporti primoran dodatno omejiti zmogljivost openskega tramvaja, istočasno se bo sicer povečal prostor za kolesa.

Kot so sporočili iz podjetja, ki upravlja openski tramvaj, je deželna vlada FJK izdala uredbo, ki omejuje zmogljivost potnikov. Že od julijskega vnovičnega začetka obratovanja so potniki na tramvaju lahko le sedeli, stali so lahko le ob tramvjerjevi kabini, ki gleda proti Opčinam.

Od današnjega dne bo ta prostor popolnoma zaprt za potnike, s tem pa bodo potniki imeli na voljo največ 44 sedežev. V prostoru ob kabini, ki gleda proti Opčinam, je podjetje TT uredilo nov prostor za prevoz štirih koles. S tem se zmogljivost za prevoz koles zviša na šest, vključno z dvema na zunanjih kljukah. Podjetje odločitev utemeljuje z vse večjim kolesarskim turizmom, za deželno uredbo pa najbrž tičijo varnostni razlogi. Kot priča sicer že pravilnik za vožnjo s tramvajem, prevoz koles v notranjosti tramvaja ni novost. Ta je bil v preteklosti časovno močno omejen, torej možen le v zgodnjih urah določenih dni.

Zaradi novih zmogljivosti za kolesa bodo potniki lahko vstopali le po enih vratih, tistih ob kabini, ki gleda proti Trstu. Vrata ob »openski« kabini bodo namenjena le kolesarjem, izkrcanje iz tramvaja pa bo, kot doslej, predvideno po srednjih vratih. Na tramvaju, poudarjajo pri Trieste Trasporti, se bo še dalje peljalo tudi dodatno osebje, ki bo potnikom pomagalo oziroma dajalo ustrezne napotke za vožnjo.