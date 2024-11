Sreda, 13. novembra 2024

Nad večjim delom Evrope vztraja območje visokega zračnega tlaka. Od vzhoda doteka k nam nekoliko hladnejši in v spodnjih plasteh ozračja razmeroma vlažen zrak.

Prevladovalo bo jasno do rahlo oblačno vreme. Na območju Trbiža bo predvsem dopoldne možna nizka oblačnost ali megla. Na obalnem območju in na vzhodnem pasu bo pihala zmerna burja, lahko okrepljene jakosti na Tržaškem.

V višjih legah in na Primorskem bo pretežno jasno, drugod bo dopoldne vztrajala nizka oblačnost ali megla. Proti večeru se bo od severa oblačnost povsod povečala.

Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 2, najvišje dnevne od 3 do 6, na Primorskem ob šibki do zmerni burji do 14 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.