Gasilci z avtomobila odstranjevali mogočno vejo

Tržaški gasilci so danes okrog 14.35 posredovali na Trgu Carlo Alberto, kjer je z enega od tamkajšnjih dreves mogočna veja padla na avtomobil in poškodovala streho ter vetrobran. Na kraju so preverili, da ne bi bil kdo poškodovan, nato so se lotili odstranjevanja. Vejo so oprijeli s pasovi in jo z avtomobila dvignili z žerjavom. Nato so jo počasi spustili na cestišče. Medtem so opazili, da z drevesa visi še druga debela veja, ki ogroža varnost mimoidočih. Tudi te so se lotili z žerjavom, pri čemer so uporabili še lestev. Privezali so jo ter jo odžagali in jo položili na varno mesto. Drevo je po vsej verjetnosti poškodovala včerajšnja močna burja, ki je v Trstu dosegla hitrost okrog 100 kilometrov na uro. Na kraju so bili tudi lokalni policisti.