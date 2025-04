Močni in samostojni? Taki, ki vse zmorejo sami?

Na prvostopenjski srednji šoli Srečka Kosovela se je v sredo začel niz petih srečanj Šola za starše, ki jih prireja Večstopenjska šola Opčine v okviru evropskega projekta Next Generation EU. Ideja je nastala iz želje, da bi se spodbudilo pogovor o temah, s katerimi se starši soočajo v otrokovem prehodu v najstniško obdobje, je uvodoma dejala profesorica Julija Berdon.

Prvo srečanje je bilo posvečeno vprašanju, kako biti dober starš oz. kako ravnati pravilno z najstnikom. Vprašanju za milijon dolarjev, bi lahko zapisali, saj na to vpliva več dejavnikov, pomembno pa se jih je zavedati. Svet najstnikov je prav poseben in zapleten, je ugotavljala gostja, psihologinja in psihoterapevtka Tanja Valentič, »najbolj pomembno pa je, da jih odrasli skušamo razumeti, jim prisluhniti. Kažejo se močni, samostojni, taki, ki vse zmorejo sami, vseeno pa potrebujejo starše.«

Najstništvo je tisto prehodno obdobje med otroštvom in odraslostjo, ko otrok doživi fizične in psihološke spremembe, pogosti so čustveni izbruhi, postaja impulziven in želi biti vse bolj samostojen; vse bolj pomembni so sovrstniki in prijatelji, daleč pred starši, je predavateljica uokvirila temo pogovora.

Kako naj ravnajo starši v tem obdobju? Najhujše je zanje takrat, ko njihov otrok trpi – želeli bi ga zaščititi in mu pomagati, kar je povsem normalno, je pomirila zbrane starše. »Če je tega preveč, pa lahko škodijo: prekomerna zaščita namiguje na to, da se sam ne bo znašel. Najstništvo pa je dejansko prva priložnost, ko se lahko otrok v tem svetu sam preizkusi. Seveda to ne pomeni, da jih je treba prepustiti samim sebi, ampak se včasih umakniti.«