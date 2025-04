Na Plavjah začeli gradnjo novega centra oljkarstva

Nekdanja karavla v goščavi med Plavjami, Beloglavom in Vinjanom bo prihodnje leto spet zaživela, graničarje - ki jih sicer ni že desetletja - bodo nadomestile oljke. Pod okriljem Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper nastaja tam namreč Kompetenčni center za oljkarstvo in druge mediteranske kulture Plavje, katerega so v Istri sanjali že desetletja. Danes so slavnostno predali območje gradbincem, dela naj bi se zaključila prihodnje leto.

Kot se spodobi za center, ki je namenjen oljkam, so simbolično posadili prvo oljko referenčnega oljčnika. Ob njej je že od lanske jeseni čakal temeljni kamen novega središča, čigar prva faza je vredna dobrih 4,5 milijona evrov. Tem gre dodati vrednost opreme, ki jo je ZRS deloma nabavil tudi preko evropskih financiranj.

