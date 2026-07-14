Sreda, 15. julija 2026

Jutri bo na obali pretežno jasno, v nižinah rahlo oblačno, v hribih pa spremenljivo. Popoldne bodo v hribih in v nižinah možni nalivi in nevihte. V nižinah bo zelo vroče, na obali bo pihal veter, ki bo ublažil vročino.

Jutri bo delno jasno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Verjetnost popoldanskih ploh in neviht se bo nekoliko zmanjšala.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.