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Zagorela streha in fotovoltaična naprava

Gasilci iz Tržiča so danes posredovali v Štarancanu, poškodovanih ni bilo

Spletno uredništvo |
Štarancan |
13. jul. 2026 | 18:02
    Zagorela streha in fotovoltaična naprava
    Tržiški gasilci med intervencijo (GASILCI)
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V Štarancanu sta danes zagorela streha dvonadstropne stanovanjske hiše in fotovoltaična naprava na njej. Požar je izbruhnil okoli 12.30, na kraj pa so prihiteli gasilci iz Tržiča.

Posredovali so z gasilskim vozilom, avtolestvijo in cisterno, na prizorišče pa so pripeljali tudi vozilo z nadomestnimi jeklenkami za izolirne dihalne aparate. Ob prihodu so se najprej prepričali, da stanovalci niso poškodovani, nato so jih pospremili na varno. Gasilci so se z avtolestvijo povzpeli na streho, kjer so bili v plamenih tudi fotovoltaični paneli. Požar so pogasili, odstranili poškodovane in tleče dele ter zavarovali streho, fotovoltaično napravo in celotno stavbo. Z merilno opremo so nazadnje preiskali še notranjost hiše, da bi izključili morebitno prisotnost plinov, ki so nastali med gorenjem. Vzrok požara še ugotavljajo.

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