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Mamila

Sedli so za volan, čeprav so bili pod vplivom mamil

Koprski policisti so v nedeljo pri treh udeleženceh v prometu ugotovili uporabo prepovedanih substanc

Spletno uredništvo |
Koper |
13. jul. 2026 | 17:57
    Sedli so za volan, čeprav so bili pod vplivom mamil
    Cvet konoplje (ARHIV)
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V nedeljo so koprski policisti zalotili tri udeležence v prometu, ki so vozili pod vplivom mamil. V Kopru so zasegli osebni avtomobil 43-letniku brez vozniškega dovoljenja, ki je vozil pod vplivom kanabisa. V nedeljo popoldne so v Izoli kontrolirali 40-letnega voznika, kateremu so odredili hitri test na mamila, ta je bil pozitiven na kokain. V Jagodju so kontrolirali 45-letno voznico, pri kateri je bil hitri test pozitiven na metamfetamine. Za zadnja dva voznika bo na tožilstvu vložen obdolžilni predlog.

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