Sedli so za volan, čeprav so bili pod vplivom mamil

V nedeljo so koprski policisti zalotili tri udeležence v prometu, ki so vozili pod vplivom mamil. V Kopru so zasegli osebni avtomobil 43-letniku brez vozniškega dovoljenja, ki je vozil pod vplivom kanabisa. V nedeljo popoldne so v Izoli kontrolirali 40-letnega voznika, kateremu so odredili hitri test na mamila, ta je bil pozitiven na kokain. V Jagodju so kontrolirali 45-letno voznico, pri kateri je bil hitri test pozitiven na metamfetamine. Za zadnja dva voznika bo na tožilstvu vložen obdolžilni predlog.