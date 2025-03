Danes bo jasno. Ponoči bodo temperature zimske. Na obali bo ponoči pihal burin, v nižinah bo lahko zmrzovalo.

Jutri bo jasno. Popoldne bo v Prekmurju in na Štajerskem zapihal južni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -9 do -2, v Notranjski in Kočevski tudi pod -10, najvišje dnevne od 10 do 13 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.