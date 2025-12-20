Poroke bodo možne tudi na čezmejnem trgu

Gorica želi postati še bolj privlačna za pare, ki načrtujejo poroko. Z naslednjim letom bodo namreč na seznam mestnih lokacij, ki lahko gostijo civilne poročne obrede, dodali še nekatere nove.

Med temi bo tudi skupni Trg Evrope / Transalpina. »V preteklosti smo ves čas prejemali prošnje za poroke na čezmejnem trgu. Razlagali smo, da to ni mogoče zaradi cele vrste dejavnikov, zlasti prometnih težav, ki bi jih povzročilo veliko število svatov,«je razložil goriški župan Rodolfo Ziberna. Sedaj pa, ko je Trg Evrope / Transalpina zaživel v svoji novi preobleki, bo lahko gostil - sicer le na italijanski strani, tudi civilne poroke.

Veliko parov iz tujine

V Gorici je bilo letos doslej sklenjenih 67 civilnih porok in dvajset cerkvenih poročnih obredov. Lansko leto je bilo civilnih porok 81, cerkvenih pa petnajst. »Letno število porok v Gorici v zadnjih letih niha okrog 90,« je povedal goriški odbornik za demografske službe Maurizio Negro.

Vseh 67 letošnjih civilnih porok je potekalo na goriški občini. Od teh jih je 47 gostila t. i. bela dvorana in dvajset glorieta v občinskem parku. Poleg tega so poroke v Gorici možne še znotraj Palače Coronini, in sicer v atriju in v osrednji dvorani palače. »Dodatne poročne lokacije bodo pomembna dediščina EPK 2025,« je dejal Maurizio Negro in poudaril bistveno vlogo, ki jo je pri tem imela Antonella Manto iz urada za kulturo.

Od leta 2026 bodo torej poroke lahko potekale tudi na Trgu Evrope / Transalpina, in sicer na območju na italijanski strani osrednjega krožnega mozaika. Nevesta in ženin pa bosta obrnjena proti postaji. V Palači Coronini bosta na voljo tako dvorana v prvem nadstropju kot tudi zunanja razgledna terasa, ki je lepo vidna z Drevoreda XX. septembra. »Spominjamo obenem, da so pri nas možni tudi cerkveni obredi,« je spomnila Serenella Ferrari iz Fundacije Coronini Cronberg. Na voljo je namreč kapelica svete Ane, ki je bila zgrajena v 17. stoletju.

Na goriškem gradu je poroke mogoče prirediti v grofovi dvorani in po novem tudi na preurejenem grajskem dvorišču, kjer je nekoč deloval lokal Bastione Fiorito.