Vse več vlog, čakalne vrste pa so zaradi pomanjkanja osebja dolge

Izvedbeni načrt (PAL) zdravstvenega podjetja Asugi za Tržaško in Goriško za leto 2026 je še naprej predmet debate med predstavniki tržaških in goriških občin. V sredo se je skupščina sestala v svetoivanskih prostorih v Ulici Sai, kjer domuje služba za nevrološke motnje v razvoju in psihopatologijo v razvojni dobi s slovenskim oddelkom, ki je bila med drugim predmet debate. Služba že več let trpi zaradi pomanjkanja primernih prostorov, selitve, omejenega števila zaposlenih in drugih težav. Problematika bremeni zlasti uporabnike, a tudi zaposlene.

Na kritične točke je v sredo s pismom generalnemu direktorju zdravstvenega podjetja Antoniu Poggiani opozorila podžupanja Občine Sovodnje Ljubica Butkovič. Povzela je in nadgradila vsebine, ki so jih goriške občine Asugiju predstavile že oktobra in ob koncu novembra. »Pojavljajo se različne kritične točke, povezane z vedno večjim številom vlog za dostop do storitve,« je napisala in dodala, da so čakalne vrste zaradi pomanjkanja osebja dolge, »v zadnjem času so se sicer skrajšale, vendar je tudi šest ali sedem mesecev čakanja veliko, v primerjavi s potrebo po hitrem postopanju, preden mine celo šolsko leto.« Družine, je dodala, so pogosto prisiljene izbrati zasebno storitev, kar ne omogoča opredeljevanja števila primerov in nadzora nad splošnim stanjem. Potrebno je tudi vključevanje novih strokovnjakov z znanjem slovenskega jezika za omenjeni slovenski oddelek, »saj lahko testi v italijanskem jeziku za otroke, katerih materni jezik je slovenščina, privedejo do neustreznih diagnoz, ki so lahko potencialno škodljive,« trdi Butkovič. Služba premore danes dve strokovnjakinji z znanjem slovenščine, logopedinjo, zaposleno za nedoločen čas, in psihologinjo za določen čas, ki pa ne opravlja specifičnih nalog.