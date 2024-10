Sreda, 2. oktobra 2024

Nad zahodno Evropo je ciklon s središčem nad Severnim morjem. Vremenska fronta se od zahoda pomika nad Alpe. Nad naše kraje z zahodnimi vetrovi doteka postopno bolj vlažen in nekoliko toplejši zrak.

Oblačno bo z znatnimi do obilnimi padavinami na zahodu in v Alpah; drugod bodo padavine obilne tudi z nevihtami, zlasti na meji s Slovenijo od Kraške planote do Julijskih Predalp. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta z izdatnejšimi padavinami. Ob morju bo pihal južni do jugozahodni veter, ki bo zmeren do okrepljen. Zvečer bo zapihala zmerna burja. Morje bo vzvalovano in bo ob plimi lahko poplavljalo na izpostavljenih delih obale.

Oblačno bo. Padavine se bodo dopoldne razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo tudi nevihte z nalivi. Ob morju se bo krepil jugo, drugod bo zapihal jugozahodnik, popoldne pa postopno severni veter.

Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 21, v Gornjesavski dolini okoli 13 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.