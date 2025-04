Federica Brignone se je na državnem prvenstvu huje poškodovala

Italijanska smučarska zvezdnica Federica Brignone je na italijanskem državnem prvenstvu v Val di Fassi grdo padla in se je poškodovala. Zmagovalko skupnega seštevka svetovnega pokala v minuli sezoni so morali s helikopterjem pripeljati v bolnišnico v Trentu. Zdravniki so ugotovili, da si je zlomila mečnico in golenico. Mirovati bo morala vsaj šest mesecev. Prepeljali so jo v milansko kliniko La Madonnina, kjer jo bodo operirali.

Brignone je na tekmi državnega prvenstva v veleslalomu kot vodilna po prvi vožnji v drugi trčila naravnost v vratca na progi se po številnih prevračanjih ustavila precej nižje na strmini.

Štiriintridesetletna Italijanka je v sezoni 2024/25 osvojila tako veliki kristalni globus kot dva mala globusa v razvrstitvi smuka in veleslaloma. V Saalbachu je postala svetovna prvakinja v veleslalomu, ob tem pa ima še eno zlato in tri srebrne kolajne s SP.

Na olimpijskih igrah je bila srebrna (veleslalom) in bronasta (kombinacija) nazadnje v Pekingu 2022, ima pa še bron iz Pyeongchanga izpred sedmih let v veleslalomu.

Brignone velja za najuspešnejšo italijansko smučarko s 37 zmagami na tekmah svetovnega pokala ter 85 uvrstitvami na zmagovalni oder. Ob pravkar minuli sezoni je bila najboljša v skupnem seštevku še v sezoni 2019/20.