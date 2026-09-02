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Sreda, 2. septembra 2026

Spletno uredništvo |
2. sep. 2026 | 0:01
    Sreda, 2. septembra 2026
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Danes dopoldne bo prevladovala zmerna oblačnost, popoldne bo več spremenljivosti z možnimi plohami in nevihtami. Na obali in vzhodu bo pihala šibka do zmerna burja, čez dan pa krajevni vetrovi in zmorec. Še bo precej vroče z nadpovprečnimi temperaturami.

Danes bo povečini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.

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