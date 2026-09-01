Jutri zvečer v Križu drugi Memorial Matteo Millo

AŠD Vesna organizira drugo izvedbo Memoriala Matteo Millo. Na nogometnem turnirju v spomin na lani preminulega mladega Vesninega nogometaša, bosta jutri na stadionu Viktor Sulčič v Križu poleg domače enajsterice nastopala še Sistiana Sesljan in Muggia 1967. Ob 19. uri bo najprej na sporedu derbi med Vesno in Sistiano Sesljanom, ob 20. uri bo sledil dvoboj med Sistiano Sesljanom in Muggio 1967, ob 21. uri pa bodo domače lastovke izzvale miljsko moštvo, ki bo že tretjo sezono zapored nastopalo v elitni ligi.