Nogometaši Triestine ostajajo na Roccu

Nogometaši Triestine bodo v sezoni 20-26/27 domače tekme v prvenstvu D-lige vendarle igrali na stadionu Nereo Rocco v Trstu. Klub in Občina Trst sta namreč sklenila nov dogovor za uporabo glavnega tržaškega nogometnega stadiona. Kot sta poudarila v skupnem tiskovnem sporočilu, je dogovor sad skupnega dela in medsebojne vzajemnosti.

Župan Roberto Dipiazza je izpostavil, da je občinska uprava znova pokazala pozornost do Triestine in da je dogovor pozitiven ne le za klub in ekipo, ampak predvsem za navijače. Predsednik upravnega odbora Triestine Giuseppe D’Aniello je prav tako poudaril pomen dogovora, ki je bil pravzaprav primarni cilj novega klubskega vodstva, ter se zahvalil celotni občinski upravi na čelu z županom Dipiazzo in odbornico za šport Eliso Lodi. »Zdaj lahko gledamo naprej in se osredotočimo na igrišče, s ciljem, da okoli Triestine ponovno vzbudimo navdušenje in ponos,« je poudaril D’Aniello. Kot je že poročal dnevnik Il Piccolo, naj bi dogovor za uporabo stadiona Rocco predvideval letno najemnino v višini 20.000 evrov in kritje tretjine stroškov za vodo, elektriko in plin, kar naj bi znašalo približno 200.000 evrov.