Tronchon presenetil favorite, Glivar 18., Roglič varno v cilju

Francoz Bastien Tronchon (Groupama-FDJ United) je presenetljivi zmagovalec desete etape kolesarske dirke po Španiji. Na razgibani trasi od Alcaraza do Elcheja (184,7 km) je slavil v netipičnem sprintu večjega dela glavnine. Od Slovencev je najvišje končal Gal Glivar na 18. mestu, Primož Roglič pa je kot 35. zadržal drugo mesto v skupnem seštevku.Za 24-letnega Tronchona je bila to šele tretja zmaga v karieri in prvo to sezono. Pred tem je bil najboljši leta 2022 v tretji etapi dirke po Burgosu, lani pa na enodnevni preizkušnji Tro-Bro Leon v domovini.

V netipičnem zaključku je brez pravih sprinterskih vlakov Tronchon presenetil favorite, tudi Visma-Lease a Bike pa je tokrat namesto na Britanca Matthewa Brennana stavila na Belgijca Wouta van Aerta. Prvi je lovil zadnje napadalce, a drugi ni mogel postaviti pike na i po skupno 2700 višinskih metrih v etapi.Drugo mesto je pripadlo Dancu Magnusu Cortu, tretje pa Belgijcu Thibauju Nysu. Za njima je ciljno črto prečkal van Aert. Od Slovencev je najvišje etapo sklenil Gal Glivar (Alpecin-Premier Tech) na 18. mestu. Roglič je bil 35., Jakob Omrzel pa 42.Oba sta s tem zadržala mesti v skupnem seštevku. Roglič je še naprej drugi z zaostankom 1:18 minute za vodilnim Špancem Enricom Masom. Tretji je ostal Avstrijec Felix Gall (+1:39), Omrzel pa je zadržal mesto v deseterici. Na desetem mestu zaostaja 8:05 minute.Etapa je večino časa potekala relativno mirno, a v zelo hitrem tempu. V ospredju je bila sprva skupina ubežnikov, med katerimi pa ni bilo velikih imen. Ekipe najboljših sprinterjev so se pripravljale predvsem na razgibanih zadnjih 40 km, ko so se začeli številni napadi.Ekipa Visma-Lease a Bike je tokrat za svojega največjega zvezdnika van Aerta pokrila večino napadov, aktivni pa so bili z napadi tudi ekipni kolegi nesrečnega Tadeja Pogačarja, ki je padel in odstopil med osmo etapo.