Proslavo posvečajo Alojzu Valenčiču

Odbor za proslavo bazoviških junakov z letošnjim nizom spominskih dogodkov ubira novo pot, ki bo v naslednjih štirih letih vodila do obeležitve stote obletnice prvega tržaškega procesa. Do takrat, pred letom 2030, bodo potekale štiri slovesnosti, s katerimi se bodo tako kot običajno poklonili spominu na vse štiri usmrčene 6. septembra 1930 v Bazovici, vsakič pa se bodo ob tem posebej posvetili enemu izmed štirih junakov. Letos bo v središču pozornosti Alojz Valenčič, ki je bil najstarejši med njimi in je imel ključno vlogo pri akcijah organizacije Borba. Bil je vezni člen med različnimi območji Primorske. Bombi, ki sta eksplodirali pri Svetilniku zmage in v redakciji fašističnega časopisa Il Popolo di Trieste, je v Trst prinesel prav Valenčič.

Koledar dogodkov, ki se začenja danes in bo svoj vrhunec dosegel v nedeljo, na dan usmrtitev, je danes v prostorih Narodne in študijske knjižnice (NŠK) v tržaškem Narodnem domu predstavil predsednik odbora za proslavo Štefan Čok. Ta je aprila letos prevzel štafetno palico od Milana Pahora, ki je odboru predsedoval celih 28 let. Letošnji spominski niz bo vključeval tudi dejavnosti za drugostopenjske srednje šole s Tržaške in Goriške, je še drugo novost naznanil Čok. »Naš namen je vsako leto vključiti vsaj eno šolo v sodelovanje z nami. Letos bo sodeloval tržaški licej Antona Martina Slomška, starejši dijaki bodo obiskali spomenik na bazovski gmajni in tudi opensko strelišče,« je povedal.

Osrednja slovesnost pri spomeniku bazoviškim junakom na bazovski gmajni, kjer se bodo poklonili Ferdu Bidovcu, Zvonimiru Milošu, Franju Marušiču in Alojzu Valenčiču, bo v nedeljo ob 15. uri. Govornika bosta Alenka Rebula in nekdanji voditelj oddaje RAI Caterpillar Massimo Cirri, povezoval bo Francesco Borchi. Igral bo Pihalni orkester Kras iz Doberdoba, peli bodo zbori Valentin Vodnik, Kraški dom in Vesna. Proslavo bodo predvajali v živo na Radiu Trst A.

Nedeljski program bo letos posebno bogat. Začel se bo že ob 6.43, ob uri, ko je prišlo do ustrelitve, z recitalom mladih ob zori. Nastopili bodo Filip Kalc, Deva Mahnič, Manuela Polanc in Igor Rojc. Na violino bo igral Blaž Terpin. Ob 9.30 se bo pri kalu v Bazovici začel planinski pohod (zbiranje ob 9.15), ki ga prirejajo društva SPDT, SPDG, Planinska družina Benečija, Planinski odsek SK Devin in Planinski odsek AŠD Sloga. Pozdravil bo Predsednik ZSŠDI Ivan Peterlin. Sledila bo slovesnost ob 10. uri na pokopališču pri Sveti Ani. Govornica bo Ema Terpin, nastopil bo zbor Valentin Vodnik. Ob 20. uri pa bo maša v bazovski cerkvi, kjer bo spregovoril Marko Savron, pel bo zbor Lipa.

Kot običajno ob osrednji slovesnosti bodo potekali številni spremni dogodki. Prvi bo jutri (v sredo) ob 17.30 v prostorih NŠK v Ul. sv. Frančiška, kjer bodo predstavili knjigo Branka Marušiča Zapisi o TIGR-u. Sodelovali bodo Štefan Čok, Gorazd Humar in Milan Pahor.