Sreda 20. maja 2026

Nad srednjo Evropo, Alpami in zahodnim Balkanom je šibko območje visokega zračnega tlaka, v višinah pa dolina s hladnim zrakom. Oslabljena vremenska fronta se pomika čez srednjo Evropo in tudi pri nas povzroča spremenljivo vreme.

Dopoldne bo zmerno oblačno. Ćez dan bo spremenljivo, ker bodo nastajale plohe in nevihte, ki bodo verjetnejše v hribih a možne tudi drugod.

Danes bo spremenljivo oblačno, dopoldne bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.