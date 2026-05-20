Poletje trka na vrata

Danes popoldne se bo ob delnem pronicanju nekoliko bolj svežega in vlažnega zraka, ki se bo spuščal z Alp, povečala nestanovitnost. Ponekod bodo možne kratkotrajne krajevne plohe ali nevihte. Zvečer in ponoči se bo ozračje umirjalo.

Z jutrišnjim dnem se bo krepil anticiklon, ki bo iz dneva v dan bolj soliden in nam bo kar nekaj časa zagotavljal povečini sončno in stanovitno vreme ob vse višjih dnevnih temperaturah. Nekaj spremenljivosti bo le v gorah v popoldanskih urah. Tam bodo ponekod nastale posamezne popoldanske krajevne plohe ali nevihte.

Konec tedna in zlasti začetek prihodnjega bosta marsikje že poletna. Najvišje dnevne temperature se bodo v soboto in nedeljo ponekod dotaknile 28 stopinj Celzija ali jih morda tudi presegle. V prihodnjem tednu pa bodo ponekod prvič letos beležili 30 stopinj Celzija. Možnost nastajanja popoldanskih neviht v gorah se bo nekoliko zmanjšala.

Od jutri do nedelje bo v glavnem sončno z morebitno občasno zmerno oblačnostjo. V goratem svetu bo v popoldanskih urah spremenljivo, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Iz dneva v dan bo topleje in tudi v gorah v popoldanskih urah bolj umirjeno. Zlasti na Goriškem in v notranjosti dežele bodo v soboto in nedeljo ponekod že beležili najvišjo dnevno temperaturo 28 ali 29 stopinj Celzija. Ob morju bodo najvišje dnevne temperature do okrog 25 stopinj Celzija. Od ponedeljka bo še topleje. V prvi polovici prihodnjega tedna bodo na Goriškem prvič letos beležili 30 stopinj Celzija, ob morju bodo najvišje dnevne temperature rahlo nad 25 stopinjami Celzija.

Obdobje s sončnim in stanovitnim ter za ta čas toplim vremenom se bo, kot kaže, zavleklo vsaj do prihodnje srede ali četrtka.