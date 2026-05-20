Koprski policisti po filmskem begu in nevarni vožnji aretirali drznega tatu

Koprski policisti so izsledili 30-letnega domačina, ki je po tatvini bakrenih žlebov z nevarno vožnjo ogrožal pešce in ostale udeležence v prometu. Voznik je med begom zapeljal proti policistu, policija je osumljenca aretirala in ga bo ovadila za več kaznivih dejanj, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Osumljeni 30-letnik je v petek s 25-letnim sostorilcem v zaselku pri Rižani ukradel bakrene žlebe in jih naložil v avtomobil. Domačinka je tatu zalotila pri dejanju in takoj obvestila policiste, ki so vozilo s pomočjo opisa hitro izsledili.

Voznik se ob prvem poskusu ustavitve ni zmenil za policijske znake, ampak je zapeljal naravnost proti policistu, ki je z odskokom preprečil trk. Kršitelj je nato divji beg nadaljeval proti Kopru. Po mestnih ulicah je vozil predrzno ter v nasprotni smeri smernega vozišča. Pri tem ni prilagodil hitrosti v križiščih, s čimer je neposredno ogrozil sopotnika, več pešcev na prehodih in številne nasproti vozeče voznike.

Osumljenca sta avtomobil z nameščeno ukradeno registrsko tablico in plenom na koncu zapustila na Vlačičevi ulici ter zbežala peš. Policisti so vozilo in ukradene predmete takoj zavarovali. Kriminalisti so oba moška kmalu identificirali s pomočjo pregleda posnetkov mestnih nadzornih kamer, prepoznave po fotografijah in zbiranja obvestil med občani.

Policisti so v ponedeljek 30-letnemu vozniku odvzeli prostost in ga po zaključenih preiskovalnih aktivnostih izpustili. Kljub temu bodo zoper njega podali kazensko ovadbo za tatvino, nevarno vožnjo in preprečitev uradnega dejanja. Kriminalisti bodo voznika dodatno ovadili še za eno nevarno vožnjo, ki jo je v mestnem jedru Kopra izvedel tretjega maja. Policisti bodo podali kazensko ovadbo za tatvino tudi zoper mlajšega sostorilca.