Sreda, 20. novembra 2024

Zjutraj bo sprva verjetno še rahlo deževalo, nad 800-1000 m pa rahlo snežilo, predvsem v Julijskih Alpah in Predalpah. Na Goriškem in na kraški planoti bo možna kakšna ploha. Čez dan se bo razjasnilo, zapihal bo zmeren do okrepljen severni do severozahodni veter, zlasti v visokogorju.

Jutri bo sprva oblačno z občasnimi padavinami. Popoldne se bo od severa pričelo jasniti, možne bodo še krajevne plohe, hladilo se bo. Dopoldne bo pihal okrepljen jugozahodnik, čez dan pa bo zapihal okrepljen severni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.