Sreda, 22 julija 2026

Nad severovzhodno Evropo je ciklonsko območje, nad zahodno Evropo pa območje visokega zračnega tlaka. Vremenska fronta se zadržuje nad Alpami in bo proti večeru prešla Slovenijo. V višinah doteka k nam postopno hladnejši in občasno bolj vlažen zrak.

Danes bo jasno do rahlo oblačno. Pihala bo zmerna burja. Čez dan bo na vzhodu lahko nekaj več spremenljive oblačnosti, vendar z manjšo verjetnostjo padavin. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi.

Danes bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.