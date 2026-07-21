Evenepoel v kronometru za 28 sekund hitrejši od Pogačarja

Belgijec Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) je zmagovalec 16. etape kolesarske dirke po Franciji. V vožnji na čas od Eviana do Thonona je bil 26-letnik za 28 sekund hitrejši od slovenskega asa Tadeja Pogačarja. V skupnem seštevku še naprej prepričljivo vodi Pogačar, ki ima 4:32 minute naskoka pred Evenepoelom.

Kolesarji so morali na 26,1 km dolgi trasi najprej premagati klanec Larringes (9,7 km/4,2 %), nato pa je sledil zapleten spust in okoli devet kilometrov ravnine ter ob koncu še tehnično zahtevni ovinki do cilja.

Najhitreje je z zahtevnim kronometrom opravil Evenepoel s časom 32:19 minute. S tem je bil za 28 sekund hitrejši od Pogačarja (UAE Team Emirates-XRG) in nekoliko zmanjšal zaostanek za še vedno prepričljivo vodilnim Slovencem v skupnem seštevku. Tretji je bil Danec Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) z zaostankom že 1:04 minute.

Sedemindvajsetletnik s Klanca pri Komendi ima po novem 4:32 minute prednosti pred Evenepoelom, na tretjem mestu pa je ostal Mehičan Isaac del Toro, a za svojim ekipnim kolegom pri emiratih zdaj zaostaja že 6:51 minute. Francoz Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) na četrtem mestu za Mehičanom zaostaja 20 sekund.

Po grdem padcu je moral odstopiti Nemec Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe), ki je bil dobro na poti, v skupnem seštevku pa je bil pred današnjo etapo peti.

Za Evenepoela je to 76. zmaga v karieri, od tega 26. v vožnjah na čas in tretja v tej disciplini na Touru. Na letošnji francoski pentlji je dobil že nedeljsko gorsko etapo in je prvi izzivalec Pogačarja v seštevku.

Ostala Slovenca na Touru v vožnji na čas nista pritiskala na polno. Jan Tratnik je s časom 38:25 zasedel 117. mesto, Matej Mohorič pa je bil 146. s časom 38:59. V skupnem seštevku sta na robu prve stoterice z več kot tremi urami zaostanka.

V sredo bo na sporedu razgibana etapa od Chamberyja do Voirona (174,7 km), ki bi lahko pripadla bodisi ubežnikom bodisi sprinterjem.