Sreda, 23. oktobra 2024

Pretežno oblačno bo. Od poznega dopoldneva se bodo lahko začele pojavljati rahle padavine, lahko zmerne v hribih. Na obalnem območju in na vzhodnem pasu bo zjutraj zapihala šibka burja, ki se bo popoldne nekoliko okrepila.

Danes bo oblačno, rahel dež se bo od zahoda razširil nad večji del Slovenije.

Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju 14, najvišje dnevne od 15 do 18, na Primorskem ob šibki burji do 22 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.