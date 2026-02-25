Sreda, 25. februarja 2025

Iznad Sredozemlja sega preko srednje in deloma zahodne Evrope do Skandinavije območje visokega zračnega tlaka. Oslabljena hladna fronta se pomika čez Balkan proti jugovzhodu. V višinah k nam od severozahoda prehodno doteka nekoliko hladnejši in vlažen zrak.

Danes bo jasno. Temperature bodo sorazmerno visoke, zlasti v višjih legah. V večernih urah in na obali se bo lahko pojavljala megla.

Zjutraj bo po nekaterih kotlinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost, zmerno oblačno bo zjutraj tudi v Posočju. Čez dan bo sončno.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.