Koncentracije prašnih delcev PM 10 ponekod že presegajo mejno vrednost

Koncentracije prašnih delcev PM 10 so ponekod v FJK že danes občasno dosegale ali presegale mejno vrednost 50 µg/m³. Deželna meteorološka opazovalnica agencije za okolje Arpa je v Trstu na Trgu Volontari Giuliani ob 14. uri namerila 62 µg/m³ in v Ulici Carpineto 50 µg/m³, v kraju San Giorgio di Nogaro 79 µg/m³ in v Fiumicellu 54 µg/m³ (pri obeh podatka na sliki nista ažurirana.

Ob okrepitvi solidnega anticiklonskega grebena s toplejšim zrakom v višinah, ki bo zagotavljal veliko vremensko stanovitnost, je pričakovati, da se bo stanje v prihodnjih dneh, ko bodo zlasti v nočnih in jutranjih urah nastajali temperaturni obrati, še postopno poslabšalo. Ob zamegljenem ozračju ali morebitnem nastajanju megle bo zrak marsikje v nižinah in ob morju onesnažen. Povsem drugačna bo slika v gorah, kjer bo sončno in toplo.