Ugrabili naj bi ga v Vicenzi in našli na Opčinah

Poškodovan mlad moški, ki so mu v noči na torek priskočili na pomoč v Bazoviški ulici na Opčinah, naj bi bil po lastnih besedah žrtev ugrabitve. Dejal je, da sta ga kriminalca ugrabila v mestu Schio pri Vicenzi ter ga naposled zapustila na Opčinah. Zaradi lažjih poškodb so ga pospremili na urgenco na Katinaro, tožilstvo v Vicenzi je uvedlo preiskavo.

Mladenič, po poročanju agencije Ansa gre za 24-letnega državljana Bosne in Hercegovine, se je ponoči znašel v Bazoviški ulici, pri hišni številki 29/12, le kakih tristo metrov od postaje karabinjerjev. Nekdo ga je našel in ob 1.30 poklical na številko 112, služba Sores pa je obvestila karabinjerje. Slednjim naj bi moški povedal, da sta ga ugrabitelja v ponedeljek popoldne v Schiu pretepla in porinila v terensko vozilo ter ga odpeljala daleč stran. Drugi dve osebi naj bi to videli. Njegovo izginotje je bilo v Venetu prijavljeno v ponedeljek zvečer, nakar so ga karabinjerji začeli iskati in ga kmalu tudi našli - na Opčinah, nedaleč od meje. V bolnišnico so ga pripeljali z zeleno triažno kodo, imel je rane na obrazu.

Preiskava poteka v Vicenzi, obstaja sum obračunavanja v kriminalnih krogih. Terensko vozilo, v katerem so bili madeži krvi, so našli v kraju Marano Vicentino, tako da ni znano, s kakšnim vozilom je bil moški pripeljan do Trsta.