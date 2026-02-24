Slovensko podjetje v projektiranje novega mostu na Hrvaškem

Slovensko podjetje Pipenbaher inženirji in zagrebški studio 3LHD sta zmagala na natečaju za projektiranje skoraj 1600 metrov dolgega mostu med Splitom in Kaštelo. Za nagrado sta prejela 60.000 evrov in pogodbo za projektiranje mostu v vrednosti 500.000 evrov. Pipenbaher je projektiral že Pelješki most.

Na javni razpis hrvaškega državnega podjetja Hrvatske ceste za projektiranje mostu je prispelo 12 prijav. Slovensko-hrvaško rešitev je kot najboljšo izbrala ocenjevalna komisija na tajnem glasovanju. Zanjo je po poročanju hrvaškega Forbesa glasovalo sedem od 11 članov komisije.

Stik mosta čez Kaštelanski zaliv s kopnim bo bo na severni strani vzhodno od Emmezete v Kaštel Sućurcu, na južni strani pa vzhodno od splitske ladjedelnice.

Sestavljen bo iz dveh cest s po dvema voznima pasovoma ter pasov za pešce in kolesarje, pod njim pa bo prosta plovna pot za ladje. Skozi konstrukcijo mostu bo potekala tudi komunalna infrastruktura, kot so kanalizacija, vodovod, električne inštalacije, telekomunikacijski vodi in drugo.

Lastnik podjetja Pipenbaher inženirji Marjan Pipenbaher je bil tudi glavni projektant Pelješkega mostu, ki so ga uradno odprli julija 2022. Ta je dolg 2,4 kilometra in zagotavlja cestno povezavo skrajnega juga Hrvaške s preostalim delom države.