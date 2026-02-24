Enaindvajset ženskih portretov proti nasilju in bolezni

Deset let je minilo, odkar je zaživel projekt Women for Women Against Violence, pred šestimi leti je iz njega nastala celo televizijska oddaja na drugem kanalu italijanske javne televizije RAI. Njegov cilj je enostaven: s fotografijami javnost ozaveščati o raku na dojki in nasilju, dveh pojavih, ki jima je skupno trpljenje žensk.

Desetletnico projekta so obeležili tudi v Trstu. V dvorani Xenia ob grško-pravoslavni cerkvi bo do nedelje na ogled 21 portretov žensk, ki so se soočile bodisi z rakom bodisi z nasiljem moških. Razstava bo nato odpotovala še v druga italijanska mesta. Pod posnetke se je podpisala Tiziana Luxardo, projekt je podprla vrsta državnih in lokalnih institucij ter društev. Med njimi italijanski senat, policija, tržaška zdravniška zbornica, tržaška kvestura in devinsko-nabrežinski Lions klub.

Razstava je odprta vsak dan med 10. uro in 12.30 ter med 16. in 19. uro, v nedeljo pa samo med 10. in 12. uro. Vstop je prost.

Donatella Gimigliano, novinarka, predsednica društva Consorzio Umanitas in pobudnica projekta, je na petkovem odprtju razstave pojasnila, zakaj je želela povezati izkušnji, kot sta rak na dojki in nasilje nad žensko: »Kot novinarka sem se veliko ukvarjala z ženskami, žrtvami nasilja. Sorodnica pa je zbolela za rakom na dojki. Bolezen in nasilje na telesih pustita brazgotine, za vsako rano je zgodba, ki jo je vredno pripovedovati. Predvsem pa ji je treba prisluhniti.«