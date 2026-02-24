VREME
Na avtocesti A4 slovenski tovornjak zapeljal v obcestni jarek

Med Vilešem in Palmanovo nastajajo zastoji, ki so dosegli dolžino treh kilometrov

24. feb. 2026 | 18:17
    Na avtocesti A4 slovenski tovornjak zapeljal v obcestni jarek
    Prizorišče nesreče (AUTOSTRADE ALTO ADRIATICO)
Na avtocesti A4 je okrog 16.30 na odseku med Vilešem in Palmanovo v smeri Benetk pri kraju Aiello tovornjak slovenskih registrskih tablic s priklopnikom zapeljal s cestišča in pristal v obcestnem jarku. Prevažal je fotovoltaične panele slovenskega proizvajalca. Poškodovanega voznika, ki je bil pri zavesti, so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico. Na kraju so bili še policisti, gasilci in osebje družbe Autostrade Alto Adriatico. Nastajajo zastoji, ki so dosegli dolžino okrog treh kilometrov.

Tovornjak s priklopnikom bodo odstranjevali okrog 21. ure, ko se bo promet nekoliko umiril.

