Sreda, 25. marca 2026

Nad severnim Atlantikom je ciklon z vremensko fronto, nad preostalim delom Evrope pa šibko območje visokega zračnega tlaka. Višinsko jedro hladnega zraka se je umaknilo iznad severnega Sredozemlja proti jugovzhodu, zato se je ozračje nad našimi kraji umirilo.

Dopoldne bo jasno do rahlo oblačno vreme. Popoldne se bo v hribovitem svetu pooblačilo, ob morju bo zapihal zmeren južni veter. Zvečer bo v Karniji začelo deževati. Ponoči se bo vreme poslabšalo z obilnimi padavinami povsod po deželi. Ohladilo se bo.

Sončno bo, zvečer se bo od severozahoda pooblačilo. Zapihal bo okrepljen jugozahodnik, popoldne ob morju jugo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.