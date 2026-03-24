Štirideset dni po nesreči 49-letnica umrla v bolnišnici

Nesreča se je pripetila 12. februarja v Miramarskem drevoredu, žensko je na prehodu za pešce podrlo vozilo

Spletno uredništvo |
Trst |
24. mar. 2026 | 19:35
    Štirideset dni po nesreči 49-letnica umrla v bolnišnici
    49-letnico je podrlo vozilo fiat scudo, na fotografiji prizorišče nesreče (FOTODAMJ@N)
V katinarski bolnišnici, kjer je ležala od 12. februarja, je danes zjutraj umrla 49-letna Barbara Semeraro, ki je bila tistega dne žrtev prometne nesreče v Miramarskem drevoredu, ko je hodila peš pri železniškem mostu med Rojanom in Barkovljami. Žalostno novico je potrdilo zdravstveno podjetje Asugi.

Ženska se je 12. februarja zjutraj odpravljala v službo, ko jo je na prehodu za pešce v Miramarskem drevoredu podrlo vozilo fiat scudo. Po reševanju so jo hospitalizirali, bila je v komi, včeraj pa je podlegla poškodbam. Zapušča mladoletno hčerko. 22-letni tržaški voznik bo obdolžen uboja v prometu.

