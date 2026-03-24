Avtomobil po trčenju odbilo v zid

Goriški gasilci so danes ob 12.30 posredovali v Marianu, kjer sta bila avtomobila vpletena v nesrečo. Enega je po trčenju odbilo v obcestni zid bližnje hiše, pri čemer sta voznica in mladoletni potnik ostala ukleščena v razbitinah. Gasilci so pozorno zavarovali avtomobil, da se ne bi sprožile zračne blazine. S hidravličnim orodjem so nato prerezali vrata in rešili obe osebi. Celotna operacija je potekala ob pomoči zdravstvenega osebja deželne službe za nujno medicinsko pomoč, ki je žensko in mladoletnika prevzelo v oskrbo. Pomoč so nudili tudi vozniku drugega avtomobila. Gasilci so zavarovali obe vozili in celotno območje nesreče ter odpravili njene posledice. Na kraju so bili tudi karabinjerji, ki preiskujejo njene vzroke.