V Raštelu bodo iskali mlado Saro

V BorGO Cinema v Raštelu 57/59 v Gorici bo od 31. marca do 2. aprila casting za glavno vlogo v kratkem filmu. Iščejo Saro, slovensko dekle med 18. in 24. letom, z občutljivo in introspektivno osebnostjo, svetle polti in vitke postave ter s tekočim znanjem slovenščine. Igralske izkušnje niso pogoj za sodelovanje. Casting bo potekal med 11. in 13. uro ter med 14.30 in 17.30. Na kraju samem bodo posneli fotografije in kratek predstavitveni video. film bo režiral italijansko-brazilski režiser in scenarist Vinicius Bellemo, snemanje pa bo maja v Gorici in bo trajalo tri dni. Kdor se castinga ne more udeležiti, lahko prijavo s fotografijami, datumom rojstva, krajem bivanja in kratkim videom pošlje na naslov galaxia.novafilm@gmail.com.