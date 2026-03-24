Izrazit padec dnevnih temperatur, burja bo povečevala občutek mraza

Pod vplivom anticiklona je te dni marsikje zadišalo po pomladi, najvišje dnevne temperature so danes ponekod v FJK, denimo v Fossalonu in Tržiču, dosegale ali rahlo presegale 20 stopinj Celzija. Tudi jutrišnji dan bo povečini še sončen in za ta čas topel. Jutri popoldne bodo zapihali južni vetrovi, postopno se bo povečala oblačnost.

V noči na četrtek bo naše kraje od severozahoda dosegla solidna vremenska fronta, za katero bo pritekal občutno hladnejši zrak in bo nad severnim Sredozemljem nastal prizemni ciklon. Povečala se bo nestanovitnost, pojavljale se bodo zmerne do močne padavine, deloma plohe in nevihte. Zapihala bo zmerna do močna burja, temperatura se bo spuščala. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okrog 500 metrov. Ni izključeno, da bo zlasti proti koncu padavin lahko snežilo tudi ponekod na Kraški planoti.

V četrtek bo sprva še oblačno s poslednjimi krajevnimi padavinami. Najnižje temperature na Kraški planoti bodo za stopinjo Celzija ali dve nad ničlo. Pihala bo burja.

Najvišje dnevne temperature bodo z izjemo obmorskega pasu pod 10 stopinjami Celzija. Burja bo povečevala občutek mraza. Sprememba z zdajšnjim dogajanjem bo kar izrazita. Dnevne temperature bodo okrog 10 stopinj Celzija nižje od današnjih, mestoma lahko tudi kaj več.

V petek bo povečini zmerno do pretežno oblačno. Pihala bo zmerna do močna burja, najvišje dnevne temperature bodo do okrog 12 stopinj Celzija.