Delmastro in Bartolozzi prvi poreferendumski žrtvi – oba sta odstopila

Državni sekretar na pravosodnem ministrstvu in vidni predstavnik Bratov Italije Andrea Delmastro Delle Vedove, ki je bil v zadnji dneh v središču pozornosti zaradi razkritja, da je bil solastnik restavracije s hčerko osebe, ki je bila pravnomočno obsojena zaradi pranja denarja za camorro, je danes odstopil. Dejal je, da je šlo za napako, ki jo je skušal takoj, ko je zanjo izvedel, popraviti – lastniški delež delež je namreč kasneje prodal.

Odstopila je tudi Giusi Bartolozzi, vodja kabineta pravosodnega ministra Carla Nordia, ki je med referendumsko kampanjo v oddaji neke sicilske lokalne televizije vpila, da je »sodstvo kot strelski vod« in da je treba glasovati za reformo, da bi se tega znebili. Sama je preiskovana zaradi vpletenosti v primer aretacije in kasnejše izpustitve – kljub temu, da je Mednarodno kazensko sodišče za njim razpisalo tiralico zaradi vojnih zločinov – libijskega generala Almasrija, ki ga je zatem italijanska vlada repatriirala z državniškim letalom.

Po razkritju Delmastrovega solastništva restavracije z obsojenim mafijcem so italijanski mediji objavili fotografije, na katerih se zdaj že nekdanji državni sekretar objema z Maurom Caroccio, v istem trenutku je bila v restavraciji prisotna tudi Bartolozzi.