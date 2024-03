Sreda, 27. marca 2024

Oblačno bo s padavinami, ki bodo na obalnem območju in v spodnjem ravninskem pasu v glavnem zmerne in občasne; čez dan bo pihal zmeren do okrepljen jugovzhodnik. Zvečer bo zapihal jugozahodnik, morje bo vzvalovano in plimovanje povišano. V nižinskem pasu in v hribovitem svetu se bodo pojavljale obilne do zelo obilne padavine, zlasti v zgornji ravnini, v Predalpah in v Karniji. Meja sneženja bo sprva na nadmorski višini okoli 200 m, zvečer pa se bo spustila do okrog 1400 m. Možne nevihte.

Danes bo pretežno oblačno. Dopoldne bo deževalo predvsem v hribovitih zahodnih krajih, pozno popoldne in zvečer pa se bo dež od zahoda razširil nad vso Slovenijo. Ob morju bo pihal jugo, drugod jugovzhodni veter. Zvečer bo ob prehodu fronte zapihal okrepljen jugozahodnik.

Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 12, najvišje dnevne od 10 do 19 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.