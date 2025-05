Sreda, 28. maja 2025

Nad zahodno Evropo in delom Alp je območje visokega zračnega tlaka, severno in vzhodno od Alp pa je več ciklonov z vremenskimi frontami. V višinah k nam od severa doteka nekoliko hladnejši in prehodno bolj vlažen zrak.

Danes bo rahlo oblačno. Popoldne bo v hribih vreme spremenljivo z možnimi padavinami in nevihtami. Padavine se bodo razširile tudi na druga območja. Pihal bo južni veter.

Danes bo sprva še nekaj jasnine, po nekaterih kotlinah bo lahko kratek čas megleno. Čez dan bo spremenljivo oblačno, ponekod bo pihal šibak jugozahodnik. Pozno popoldne in proti večeru se bo od severa pooblačilo. Ob tem bo ponekod zapihal šibak do zmeren veter severnih smeri.

Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, v alpskih dolinah in mraziščih okoli 5, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj C.