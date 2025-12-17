Inkluzivna kavarna na Proseku postregla še s piškoti

Projekt Autstanding, ki ga vodi zadruga La Melagrana, v svet dela vključuje ljudi z motnjami v duševnem razvoju, predvsem pa osebe z avtizmom. Svojemu mozaiku uspehov je dodal še enega. Slaščičarska proizvodnja, ki so se je z veliko vnemo lotili letos, se je krepko razširila, saj so se tortam in sladicam, ki jih pečejo in ponujajo v kavarni-restavraciji na Proseku, pridružili še piškoti, ki so že poželi veliko odobravanje med strankami.

Naročenih 2500 vrečk

»Tačas smo res polni dela. Družba Camst nam je namreč naročila 2500 vrečk piškotov do 6. januarja, da bi obdarila svoje stranke po Italiji,« je povedal upravitelj zadruge Salvatore Pilato, ki ni skrival zadoščenja. Z ženo Lucio Bevilacqua, predsednico zadruge La Melagrana, ponujata mladim z avtizmom priložnost samostojnega življenja in rasti.

S podporo Fundacije CRTrieste je zadruga letos zaposlila še dve mladi osebi z avtizmom, da bi izboljšala, predvsem pa povečala proizvodnjo slaščic v svoji restavraciji na Proseku in tudi v novih prostorih v Tržiču ter v kavarnah po Trstu.

Kot velika družina

Skupaj delujejo kot velika družina (na Proseku so v osmih, ravno toliko jih je tudi v Tržiču) in že na prvi pogled je jasno, da se imajo radi. V kuhinji je glavni slaščičar Max, ki računa na pomoč Maie in drugih deklet, čisto vsi pa sodelujejo pri pakiranju piškotov po vrečkah, kar je včasih težje kot sama peka, so nam zaupali.

Januarja, ko bodo oddali vsa naročila, bo mogoče na Proseku najti njihove Favette, ki jih pripravljajo izključno iz mandljeve moke in so brez glutena, Bischicche, temne piškotke s kavo espresso v obliki kavnega zrna, in Bisc8, vanilijeve in kakavove piškote v obliki osmice.