Novi italijanski zakon o femicidu med najstrožjimi v Evropi

Danes je v veljavo stopil novi zakon o femicidu, ki ga je italijanski parlament pred tedni sprejel soglasno. Na dan pred uveljavitvijo novega zakonodajnega dosežka, katerega cilj je okrepiti boj proti nasilju nad ženskami in izboljšati zaščito žrtev, predvsem z instrumenti kazenskega prava, je Univerza v Trstu v veliki dvorani osrednje stavbe gostila nekdanjo kazensko sodnico v Rimu in pravno svetovalko senatne komisije za femicid Paolo Di Nicola Travaglini.

Ta je pred študenti analizirala pravni okvir zaščite žrtev nasilja, izpostavila njegove svetle točke in slabosti, spregovorila je tudi o predsodkih, ki so še vedno prisotni v sistemu zaščite žrtev, hkrati pa je poskušala razbiti nekatere mite, ki prispevajo k izkrivljenemu dojemanju v javnosti.

Orodje za obrambo svobode

Pred predavanjem je gostja stopila pred novinarje in povedala, da je srečanje na tržaški univerzi prvo v vrsti mnogih, ki jih bo imela v prihodnjih mesecih na temo sprejetja novega zakona. Pravna strokovnjakinja je z veseljem povedala, da ima Italija po novem na področju femicida eno najstrožjih zakonodaj v Evropi. Zakon opredeljuje umor žensk kot posebno kaznivo dejanje, ki se kaznuje z dosmrtnim zaporom.

S tem zakonom so v kazenski zakonik vnesli dodaten člen, ki uvaja specifično kategorijo femicida kot umora, ki ga motivira spol. Kot je dejala, gre za novo orodje za obrambo svobode in dostojanstva vsake ženske.