Sreda, 28. septembra 2022

Dopoldne bo vreme spremenljivo in v glavnem suho. Od popoldneva bo oblačno s plohami in tudi kakšno nevihto. Zvečer se bodo verjetno pojavljale zmerne do tudi izdatnejše padavine. Ob morju bo dopoldne sprva pihal rahel do zmeren jugovzhodnik, popoldne pa zmeren do bolj okrepljen jugozahodnik.

Spremenljivo do pretežno oblačno bo, nekaj jasnine bo na severovzhodu in Primorskem. Sredi dneva se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine, ki se bodo popoldne širile proti osrednjim in vzhodnim krajem.

Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem do 21 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA