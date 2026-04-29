Sreda, 29.aprila 2026

Obsežno območje visokega zračnega tlaka se še vedno razprostira od Britanskega otočja do juga Balkana. Nad zahodnim Sredozemljem je območje nizkega zračnega tlaka z vremensko fronto. Nad naše kraje doteka vlažen in postopno hladnejši zrak.

Pretežno oblačno bo z rahlimi padavinami. V nižinah in ob obali bo zapihala okrepljena burja. Proti večeru se bo jasnilo. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 2000 m.

Prevladovalo bo oblačno vreme z občasnim dežjem. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki se bo postopoma nekoliko okrepila.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.